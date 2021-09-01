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Закачка газа в ПХГ Украины будет на 30% меньше, чем в прошлом году

Это на 8 млрд куб. м газа меньше
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Объем запасов газа в подземных хранилищах Европы и Украины к предполагаемому началу сезона отбора может оказаться почти на треть ниже прошлогодних показателей, говорится в сообщении "Газпрома".

По данным на 30 августа, запасы в европейских газовых хранилищах остаются на минимальных уровнях за многие годы. "Сезон отбора газа из ПХГ в Европе в прошлом году начался 12 октября. При сохранении текущих темпов закачки можно прогнозировать, что к 12 октября этого года в хранилищах будет около 78 млрд куб. м газа. Это означает, что не будет восполнено 25% или 17 млрд куб. м газа из 66,2 млрд куб. м, отобранных прошлой зимой", - отметили в холдинге.

Схожая ситуация складывается и с украинскими ПХГ. Ожидается, что к 12 октября при сохранении текущих темпов закачки уровень запасов может оказаться на 30% или на 8 млрд куб. м газа меньше, чем в прошлом году, подсчитали в "Газпроме".

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