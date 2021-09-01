"Газпром" за восемь месяцев увеличил добычу газа на 17,9%

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. "Газпром" с начала 2021 года, по предварительным данным, увеличил добычу газа на 17,9% (на 51,2 млрд куб. м) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 337,2 млрд куб. м. Экспорт газа в страны дальнего зарубежья за восемь месяцев вырос на 19,4% (на 21,3 млрд куб. м), до 131,3 млрд куб. м, приблизившись к историческому максимуму, говорится в сообщении холдинга.

"Газпром" продолжает поставлять газ на уровне, близком к исторически рекордному (133,3 млрд куб. м за тот же период 2018 года)", - отметила газовая компания.

В частности, "Газпром" с начала года нарастил поставки газа в Турцию (на 173,6%), Германию (на 39,3%), Италию (на 15%), Румынию (на 344%), Польшу (на 12%), Сербию (на 123,9%), Финляндию (на 22,7%), Болгарию (на 50,9%), Грецию (на 15,8%).

"Газпром" нарастил поставки из газотранспортной системы на внутренний рынок на 10,9% (на 15,6 млрд куб. м).

Ранее сообщалось, что объемы добычи газа группой "Газпром" в 2021 году вырастет на 55 млрд куб. м и превысит 510 млрд куб. м. - это рекордный за последние 10 лет уровень добычи. Экспортировать в Европу в этом году планируется 183 млрд куб. м газа. "Газпром" также повысил прогноз по средней экспортной цене газа в Европе в 2021 году до $269,6 за 1 тыс. куб. м.