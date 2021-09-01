"Транснефть" конструктивно работает с "Роснефтью" по урегулированию инцидента на "Дружбе"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. "Транснефть" конструктивно работает с "Роснефтью" по вопросу урегулирования последствий инцидента с "грязной" нефтью на нефтепроводе "Дружба", сообщил в ходе телеконференции с инвесторами первый вице-президент "Транснефти" Максим Гришанин.

"Эта работа продолжается. У нас остались в основном объемы, которые относятся к компании "Роснефть". Мы достаточно в конструктивном режиме работаем с компанией "Роснефть", - сказал он.

Затяжка по срокам урегулирования связана с большими объемами урегулирования и большим количеством грузополучателей "Роснефти", отметил Гришанин.

По его словам, на конец первого полугодия "Транснефть" использовала половину резерва (15 млрд рублей из 30 млрд рублей) на урегулирование последствий инцидента на "Дружбе". Компания надеется урегулировать значительную часть последствий инцидента до конца 2021 года, а оставшуюся малую часть - в 2022 году.

В апреле 2019 года в нефтепровод "Дружба", по которому экспортируется нефть из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. После этого прокачка была временно прекращена. По версии следствия, загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" произошло через частный "Самаратранснефть-терминал", который принимает сырье нескольких малых производителей. В мае 2019 года поставки по "Дружбе" возобновились.

Позднее совет директоров "Транснефти" утвердил максимальный размер компенсаций грузоотправителям за загрязнение нефти - $15 за баррель. Для выплат компания создала резерв.

Прокачка нефти

"Транснефть" планирует прокачать по системе в 2021 году 445 млн тонн нефти и 38,5 млн тонн нефтепродуктов, сообщил Гришанин. "На конец 2021 года мы планируем прокачать порядка 445 млн тонн нефти и 38,5 млн тонн нефтепродуктов. Это некоторое увеличение по сравнению с объемами 2020 года", - сказал он.

"Транснефть" также на текущий момент прогнозирует прокачку нефти на 2022 год в объеме 455 млн тонн, нефтепродуктов - 37-38 млн тонн, отметил первый вице-президент компании.

"Те параметры, которые у нас есть сейчас, это где-то 455 млн тонн нефти и где-то 37-38 млн тонн нефтепродуктов", - сказал он.

При этом Гришанин указал, что до середины сентября все нефтяные компании должны будут представить "Транснефти" уточненный прогноз на 2022 год. "Поэтому сейчас это цифры, которые мы видим исходя из наших прогнозов по результатам первого полугодия", - пояснил топ-менеджер.