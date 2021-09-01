Участники Московского финансового форума обсудят основы развития финансовой системы РФ

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Участники V Московского финансового форума - 2021, который пройдет 8 сентября, озвучат новые подходы и возможные решения, которые станут основой развития финансовой системы России после пандемиии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Московского финансового форума - 2021.

"Ключевая тема этого года - "Российская экономика и финансовые рынки: устойчивое развитие в меняющемся мире". Более 40 спикеров на 15 площадках для экспертных дискуссий обсудят влияние пандемии на российскую и мировую экономики, сложности, с которыми пришлось столкнуться государствам за последний год, а также структурные процессы, которые запустил коронавирус. В ходе дискуссий будут озвучены новые подходы и возможные решения, которые станут основой развития финансовой системы России", - говорится в сообщении.

В рамках мероприятия, по данным пресс-службы, будут обсуждаться вопросы структурных процессов, которые запустила пандемия, сложностей, возможностей и драйверов роста для экономики, а также вопросы запуска механизмов устойчивого развития и адаптации экономики к новым условиям.

В пленарной сессии планируется участие помощника президента РФ Максима Орешкина, министра финансов Антона Силуанова, министра экономического развития Максима Решетникова, мэра Москвы Сергея Собянина и председателя Счетной палаты Алексея Кудрина. В качестве модератора пленарной сессии приглашен председатель комитета по бюджету и налогам госдумы Андрей Макаров. В рамках деловых сессий выступят руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров, руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин, президент РСПП Александр Шохин.

Московский финансовый форум - площадка для профессиональной дискуссии, где начиная с 2016 года обсуждаются вопросы экономической политики, долгосрочной устойчивости финансовой системы страны и сфер регулирования финансово-экономического блока правительства РФ. ТАСС является официальным партнером форума.

V Московский финансовый форум - 2021 пройдет 8 сентября 2021 года в Центральном выставочном зале "Манеж". Организаторами форума выступают Министерство финансов РФ и правительство Москвы.