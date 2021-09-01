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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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Новак заявил, что Россия исполнит сделку ОПЕК+ в августе и в сентябре на уровне около 100%

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Россия наращивает добычу нефти в соответствии с соглашением ОПЕК+, уровень исполнения сделки в августе и в сентябре составит около 100%. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Мы строго идем в графике повышения добычи в соответствии с соглашением. [Сделку будем соблюдать] и в августе, и в сентябре. У нас около 100% [уровень исполнения]", - сказал он.

Новак отметил, что российские нефтяные компании восстанавливают добычу в соответствии с теми требованиями, которые до них доводят. "И [компании] даже говорят, что могут [наращивать добычу] быстрее и больше", - добавил вице-премьер.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссияРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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