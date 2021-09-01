Новак: Россия практически до нуля сократила экспорт бензина для стабилизации рынка

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Россия практически до нуля сократила экспорт бензина без введения каких-либо запретов для компаний. Основной экспортер бензина в РФ "Сургутнефтегаз" перенаправил практически весь объем бензина на российский рынок, сообщил журналистам вице-премьер России Александр Новак.

"Мы сократили практически до нуля экспорт, хотя запрет не делали. Мы [договорились] с компанией "Сургутнефтегаз", основным экспортером. Они весь объем [бензина теперь] поставляют на внутренний рынок", - сказал он.