{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Новак: Россия практически до нуля сократила экспорт бензина для стабилизации рынка

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Россия практически до нуля сократила экспорт бензина без введения каких-либо запретов для компаний. Основной экспортер бензина в РФ "Сургутнефтегаз" перенаправил практически весь объем бензина на российский рынок, сообщил журналистам вице-премьер России Александр Новак.

"Мы сократили практически до нуля экспорт, хотя запрет не делали. Мы [договорились] с компанией "Сургутнефтегаз", основным экспортером. Они весь объем [бензина теперь] поставляют на внутренний рынок", - сказал он.

Теги
РоссияНовак, Денис Васильевич
Греф назвал вызовом для Сбербанка новые выплаты для пенсионеров
Глава банка также считает это самой масштабной социальной акцией
Читать полностью