Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи в ходе торгов вырос до 3 955,77 пункта (+0,94%), свидетельствуют данные торговой площадки на 17:17 мск.

Таким образом индекс Мосбиржи впервые превысил отметку в 3 950 пунктов. Индекс РТС в свою очередь вырос на 1,37%, до 1 707,2 пункта.

К 17:41 мск индекс Мосбиржи замедлил темпы роста и находился на отметке 3 955,52 пункта (+0,93%). Индекс РТС находился на уровне 1 707,77 пункта (+1,4%).

Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE падает на 1,12% - до $70,83 за баррель. Нефть сорта WTI дешевеет на 1,27% и торгуется на уровне $67,62 за баррель.