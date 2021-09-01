Перевозки пассажиров на Октябрьской железной дороге в 2021 году увеличились на четверть

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Общий пассажиропоток на Октябрьской железной дороге (ОЖД) с начала 2021 года составил 96 млн человек. По сравнению с январем-августом 2020 года число перевезенных пассажиров между Москвой, Петербургом и другими городами железной дороги выросло на 26%, сообщили журналистам в среду в пресс-службе ОЖД.

"В январе-августе 2021 года на Октябрьской железной дороге было перевезено порядка 96 млн пассажиров, что на 26% превышает показатели аналогичного периода 2020 года. Из них 84,5 млн составили пассажиры пригородного сообщения (+23,6%), 11,3 млн - пассажиры дальнего следования (+45%)", - сказали в пресс-службе.

В августе 2021 года на Октябрьской железной дороге было перевезено 13,7 млн пассажиров, что на 5,2% выше уровня аналогичного периода 2020 года.

Также в 2021 году на 2,1% увеличился объем перевозимых грузов на ОЖД по сравнению с январем-августом 2020 года. Погрузка в границах Октябрьской железной дороги за 8 месяцев 2021 года составила около 67 млн тонн. Наибольший рост наблюдается у таких категорий грузов как лом черных металлов (+16,7%), зерно (+15,6%) и удобрения (+9,6%). Падение перевозок отметилось в категориях химикатов (-3,4%), строительных материалов (-2,4%) и лесных грузов (-1,3%).