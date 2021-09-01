Средние цены на бензин в России за неделю выросли на 7 копеек

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 23 по 29 августа 2021 года выросли на 7 коп. и составили 49,08 руб. за литр, говорится в материалах Росстата.

Средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 6 коп. - до 46,16 руб. за литр. Бензин Аи-95 подорожал на 9 коп. - до 49,98 руб. за литр, стоимость бензина Аи-98 также возросла на 9 коп. - до 57,65 руб. за литр.

Дизельное топливо увеличилось в цене на 3 коп. - до 50,69 руб. за литр.

По данным Росстата, рост цен на бензин отмечен в 50 центрах субъектов Российской Федерации. Более всего он подорожал в Южно-Сахалинске - на 1,7%, Ханты-Мансийске - на 1,5%, Грозном - на 1,4%. В Москве цены на бензин выросли на 0,2%, в Санкт-Петербурге - не изменились.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 45,19 до 46,69 руб., марки Аи-95 - от 49,59 до 53,89 руб., марки Аи-98 - от 55,48 до 59,99 руб. за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 44,60 до 46,25 руб., марки Аи-95 - от 48,40 до 50,8 руб., марки Аи-98 - от 57,80 до 59,90 руб. за литр.

Объем производства бензина в РФ за данный период увеличился на 8,5% по сравнению с предыдущей неделей - до 816,4 тыс. тонн. Производство дизельного топлива увеличилось на 4,4% и составило 1 млн 631,9 тыс. тонн.