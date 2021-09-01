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Оборот общепита в России за январь - июль вырос на 31%

По данным Росстата, он составил 1 трлн рублей

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Оборот рынка общественного питания России за январь - июль 2021 года вырос на 30,8% и составил 1 трлн рублей. Об этом говорится в материалах Росстата.

"Оборот общественного питания в июле 2021 года составил 154,5 млрд рублей, или 130,9% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года. В январе - июле 2021 года он равнялся 1 007,5 млрд рублей, что на 30,8% больше, чем годом ранее", - отмечается в материалах.

Росстат учитывает оборот ресторанов, кафе, баров, столовых при предприятиях и учреждениях, а также организаций - поставщиков продукции общественного питания.

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