Reuters: Белый дом поддержал решение ОПЕК+ по наращиванию добычи нефти

ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. Белый дом поддержал решение стран ОПЕК+ по восстановлению добычи нефти, которое предполагает ее рост на 0,4 млн б/с в месяц с августа. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, Белый дом рад, что ОПЕК+ продолжает постепенное увеличение добычи нефти. Кроме того, отмечает агентство, США продолжают взаимодействовать с членами ОПЕК+ "по вопросам важности конкурентных рынков в установлении цен, а также в том, чтобы прилагать больше усилий для поддержки восстановления экономики".

Белый дом пока не ответил на просьбу корреспондента ТАСС предоставить комментарий по решению организации.

Министры стран ОПЕК+ в среду вечером, как и ожидалось, не стали менять принятый еще в июле план по восстановлению добычи нефти, который предполагает ее рост на 0,4 млн б/с в месяц с августа, сообщил ТАСС секретариат ОПЕК.

В следующий раз министры соберутся на совещание 4 октября. Они также договорились продлить план компенсации перепроизводства нефти до конца 2021 года. Кроме того, по итогам июля сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти была выполнена на 109% от плана.