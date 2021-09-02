Старт общественной премии "Звезда Дальнего Востока" на ВЭФ дал глава Минвостокразвития

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков 2 сентября дал старт выдвижению кандидатов на премию "Звезда Дальнего Востока", которая вручается за вклад в развитие макрорегиона.

"За время проведения премии "Звезда Дальнего Востока" ее лауреатами стали десятки представителей малого и среднего бизнеса, крупного бизнеса, участники программы "Дальневосточный гектар", представители региональных и федеральных средств массовой информации. Имена новых победителей мы узнаем в декабре в рамках фестиваля "Дни Дальнего Востока в Москве", - сказал Чекунков на церемонии в режиме видеосвязи.

В качестве цели премии организаторы называют повышение информированности жителей страны о возможностях макрорегиона, реализации инвестиционных проектов. Также премия позволяет отметить значимый вклад в ускоренное развитие дальневосточных регионов, привлечь внимание широкой аудитории к реализуемым социальным и бизнес-проектам.

Премия проводится с 2017 года при поддержке аппарата полномочного представителя президента России в ДФО, министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Лауреатами премии стали более 100 предпринимателей, организаций, общественных деятелей, журналистов.

Отбор участников пройдет по десяти ключевым номинациям. СМИ будут выдвигаться на номинацию "Открытость". Предприниматели будут бороться за победу в номинациях "Стратегическое развитие", "Управленец", "Лучший работодатель", "Развитие территорий". Высокотехнологичные производства выдвигаются в номинации "Технологические новации". Малый и средний бизнес может претендовать на звезду в номинации "Бизнес-действие". Проекты с иностранным участием могут получить победу в номинации "Иностранный инвестор". Кроме того, звезда традиционно вручается лучшим пользователям дальневосточного гектара и за реализацию социальных инициатив. Подведение итогов премии и торжественная церемония награждения лауреатов состоятся в декабре во время "Дней регионов Дальнего Востока в Москве".