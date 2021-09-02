Малый бизнес ДФО привлек 10 млрд рублей финансирования под поручительства РГО за полгода

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Малый и средний бизнес Дальнего Востока привлек за первое полугодие 2021 года 10 млрд рублей финансирования под поручительства региональных гарантийных организаций. Об этом в рамках Восточного экономического форума рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

"Благодаря национальной гарантийной системе малый и средний бизнес Дальнего Востока привлек 10 млрд рублей под поручительства региональных гарантийных организаций. Также МСП Банк выдал 51 кредит на общую сумму почти 4 млрд рублей под поручительства РГО и гарантии Корпорации МСП (группа ВЭБ.РФ)", - рассказал генеральный директор Корпорации МСП.

В Дальневосточном федеральном округе за первое полугодие 2021 года было предоставили более 580 поручительств. Это на 35% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Гарантийная поддержка на сумму более 3,7 млрд рублей превысила объем выданных поручительств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 51%. Это позволило МСП привлечь финансирование на общую сумму более 10 млрд рублей вместо 7,2 млрд рублей. Чаще всего за гарантийной поддержкой обращались предприниматели из строительной отрасли (занимает 21% от всей гарантийной поддержки, сельского хозяйства и переработки) - 12%, а также промышленного производства - 10%.

Рост числа поручительств

Больше всего поручительств в первом полугодии выдали региональные гарантийные организации Приморского (990 млн рублей) и Хабаровского краев (614 млн рублей), Республики Бурятия (432 млн рублей), Забайкальского края (408 млн рублей) и Республики Саха (Якутия) - 334 млн рублей.

"Увеличение числа получателей как финансовой, так и нефинансовой поддержки - ключевой приоритет нашей новой стратегии развития. Важнейшим элементом по ее реализации непосредственно на местах выступает региональная инфраструктура поддержки. Основная роль здесь нами отводится РГО, поручительства которых дают возможность бизнесу при отсутствии необходимого обеспечения получить финансирование на инвестиционные и оборотные цели. Что касается Дальневосточного федерального округа, то регион является приоритетным и гарантии Корпорации МСП могут получить в том числе предприниматели, осуществляющие свою деятельность в сфере розничной и оптовой торговли. Так, за первые шесть месяцев 2021 года под гарантии Корпорации и поручительства региональных гарантийных организаций МСП Банк выдал 51 кредит общей суммой почти 4 млрд рублей", - отметил Исаевич.

Он также отметил, что гарантийная поддержка позволила еще большему количеству малых и средних компаний в этот непростой период не только сохранить бизнес и рабочие места, но и нарастить объемы производства.

Кроме того, Александр Исаевич добавил, что планируется предоставить возможность МСП воспользоваться гарантийной поддержкой при участии в программе, предоставляющей субсидии для инвестиционных проектов в сфере туризма, которая будет работать в привязке с продуктом МСП Банка "Инвестиционное кредитование".

Гарантийный капитал РГО во всех субъектах ДФО на 1 июля 2021 года составил более 5,1 млрд рублей.