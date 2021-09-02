Росреестр запустит сервис "Земля для туризма" в пилотном режиме до конца года

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Росреестр планирует запустить сервис "Земля для туризма" по вовлечению земли в туристический оборот в тестовом режиме до конца 2021 года в ряде пилотных регионов. Об этом в четверг ТАСС сообщил руководитель ведомства Олег Скуфинский на полях Восточного экономического форума по итогам подписания соглашения с Сахалинской областью для реализации этого проекта.

"Мы планируем, что к концу года по пилотным регионам эту информацию разместим на Публичной кадастровой карте. Мы подписали соглашение с Сахалинской областью, но полагаем, что еще несколько регионов присоединятся", - сказал Скуфинский. Он подчеркнул, что данная работа проводится по поручению вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Как пояснил глава Росреестра, начать работу надо с определения методологии для формирования участков, пригодных для вовлечения в оборот в туристических целях. Затем предстоит проанализировать территорию пилотного региона и, найдя участки и описав их соответствующим образом, разместить эту информацию в публичном доступе. "По нашему опыту это занимает не менее трех месяцев", - уточнил Скуфинский.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко отметил ТАСС, что сервис "Земля для туризма" поможет инвестиционному развитию региона. "Мы берем геоинформационную систему, наносим на нее объекты инвестиций, например, технопарки, строительство гостиниц, мощностей по переработки рыбы, в частности, на Курильских островах. Это позволяет инвестору увидеть, где находятся те или иные объекты, как они обеспечены инженерной и транспортной инфраструктурой, просчитать ему бизнес-план", - пояснил глава Сахалина.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.