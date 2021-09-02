Власти Якутии планируют подписать на полях ВЭФ более 40 соглашений на 25 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Власти Якутии планируют подписать на полях Восточного экономического форума 41 соглашение на сумму порядка 25 млрд рублей. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявил глава республики Айсен Николаев.

Ранее сообщалось, что власти региона планировали подписать на полях ВЭФ соглашение о сотрудничестве по проекту строительства завода сжиженного природного газа в поселке Нижний Бестях в Якутии. Соглашение планируется подписать между Агентством по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Якутии, Корпорацией развития Дальнего Востока, ООО "Россойл" и ООО "СПГ".

"В этом году подписываем 41 соглашение на сумму порядка 25 млрд рублей", - сказал Айсен Николаев.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.