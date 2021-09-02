Катырин заявил, что около 50% инвестиций в Дальний Восток идут в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Около 50% инвестиций, которые направляются на развитие Дальнего Востока, приходятся на Приморский край, остальные 50% - на все оставшиеся регионы. Об этом сообщил в четверг глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.

"Если мы на Дальний Восток посмотрим, то 50% инвестиций, которые сюда приходят, касаются Приморья. А остальные 50% - на 10 оставшихся регионах. Конечно, в этом плане есть определенная неравномерность. <...> Сегодня настал момент, когда мы должны подумать над выравниванием этих условий", - сказал он на сессии "Бизнес-диалог "Россия - АСЕАН", которая проходит в рамках Восточного экономического форума.

По его словам, на территории Дальнего Востока уже создали комфортные условия для инвесторов. Это территории опережающего социально-экономического развития, свободный порт Владивосток, инфраструктурная поддержка инвестиционных проектов, инвестиционные квоты на вылов рыбы и льготное финансирование крупных инвестиционных проектов и субъектов малого и среднего бизнеса.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.