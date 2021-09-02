Sollers надеется не останавливать производство автомобилей из-за нехватки комплектующих

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Sollers надеется не останавливать производство автомобилей как минимум до конца 2021 года, несмотря на нехватку комплектующих. Об этом сообщил журналистам глава Sollers Вадим Швецов на площадке Восточного экономического форума.

"Сейчас очень сложно планировать, потому что мы видим по компонентам максимум месяц вперед. Пока у нас на сентябрь есть возможность организовывать производство. Надеюсь, так же будет и на следующий месяц. Хотя ситуация крайне тяжелая и непрогнозируемая, - сказал он. - Мы всегда видим при планировании месяц вперед... Но мы так работаем уже годы. Надеемся, что доработаем без остановок до конца года".

По словам Швецова, компания подстроила работу под новые условия.

"Мы научились работать [в режиме] stop and go. В случае нехватки электронных компонентов мы автомобиль собираем, соответственно оставляем на площадке. Как они [необходимые комплектующие] поступают, мы их доукомплектовываем. Поэтому мы научились работать так, что по сути не останавливаем конвейер, а потом дорабатываем автомобиль", - отметил он.

Рост продаж автомобилей УАЗ

Компания Sollers прогнозирует увеличение продаж автомобилей УАЗ по итогам текущего года, сообщил Швецов.

"Мы растем по УАЗу, у нас хорошие показатели. В этом году мы, очевидно, будем показывать рост, как и рынок. В этом году у нас хорошие перспективы по бренду. Сейчас у нас 8% [рост], - сказал он. - У нас всегда четвертый и третий кварталы проявляются в два раза больше, чем первый и второй. Поэтому мы ожидаем, что УАЗ покажет хорошие результаты".

Sollers - российская автомобильная группа, работающая в партнерстве с такими марками, как Ford, Isuzu и Mazda. Компания владеет производственными площадками, на которых выпускаются российские внедорожники "УАЗ", а также бензиновые и дизельные двигатели ЗМЗ.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.