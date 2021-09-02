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Эксперт: стратегический диалог РФ, США и Китая может стать гарантией безопасности в АТР

Участие России в решении проблем вакцинации населения и в разработке вакцин против новых штаммов коронавируса поможет выработать новую систему реакций на пандемии в будущем, считает бывший премьер-министр Австралии Кевин Радд

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. На фоне глобальных вызовов безопасности в Азиатском и Азиатско-Тихоокеанском регионах стратегический диалог между крупнейшими державами - Россией, США и Китаем - мог бы стать новой гарантией мира и стабильности. С таким заявлением в четверг выступил Кевин Радд, бывший премьер-министр Австралии, президент исследовательского центра Asia Society Policy Institute.

"Гарантией безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе мог бы стать стратегический диалог между Москвой, Пентагоном и Пекином", - заявил Радд, выступая на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" "Глобальные вызовы и возможности для Дальнего Востока и Арктики" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Также эксперт отметил, что участие России в решении проблем вакцинации населения мира против коронавируса и "организации эффективного сотрудничества стран в разработке и создании вакцин против новых штаммов вируса поможет выработать новую систему реакций на пандемии в будущем". "Сотрудничество России и США в этом вопросе откроет новую главу в умении мира противостоять пандемиям", - подчеркнул он.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, участие гостей ожидается в очной форме и онлайн. Все мероприятия будут транслироваться на сайте ВЭФ. В этом году планируется организовать за рубежом отдельные студии форума, которые будут работать в интерактивном режиме телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио.

Теги
АвстралияСШАРоссияКитайПандемия COVID-19Восточный экономический форум
Восточный экономический форум
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