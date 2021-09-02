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Восточный экономический форум

В Арктике предложили развивать сеть мусоросжигательных заводов

Предлагается перенять опыт Швеции

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Необходимо создавать сеть мусоросжигательных заводов в арктической зоне России. Энергетический способ утилизации отходов является эффективным с точки зрения климатических особенностей для регионов в арктической зоне, сообщил глава компании "Российский экологический оператор" Денис Буцаев.

"Мы берем с вами Скандинавские страны, я уже привел пример, - Швеция. Она в этом отношении климатически не сильно отличается от нашей Арктики, наших территорий. Там достаточно эффективно все перерабатывается, ничего не захоранивается. Энергетическая утилизация, опять же, в силу климатических условий, здесь действительно достаточно удачно может быть интегрирована. Она и в Швеции составляет около 50%. В чем проблема нам повторить опыт, который уже существует?", - сказал он на сессии Восточного экономического форума в четверг.

По словам Буцаева, направлять отходы из арктических городов на утилизацию в другие регионы нецелесообразно ни с точки зрения логистики и времени, ни финансовых затрат.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.

Теги
РоссияВосточный экономический форум
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