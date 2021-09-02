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Восточный экономический форум

Соглашение о проекте "Дальневосточный квартал" в рамках ТОР подписали в Приморье

Застройщика предоставят льготный налоговый режим и земельные участки при условии снижения стоимости жилья

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Приморье присоединилось к проекту "Дальневосточный квартал", предполагающий реализацию проектов комплексной застройки и льготы для застройщиков. Соглашение об этом подписано на Восточном экономическом форуме, сообщается в четверг на сайте правительства Приморского края.

"Проект "Дальневосточный квартал" предполагает предоставление застройщикам <...> статуса резидентов территорий опережающего развития и, соответственно, льготного налогового режима, земельных участков, господдержки при создании коммунальной и социальной инфраструктуры при условии снижения стоимости жилья для дальневосточников", - говорится в сообщении.

Соглашение подписали заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов, заместитель председателя правительства Приморского края Михаил Петров, генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока Игорь Носов, генеральный директор Корпорации развития Приморского края Ольга Сун-жаю.

По словам Гусейнова, реализуемые на Дальнем Востоке льготные ипотечные программы - "Дальневосточная ипотека", "Семейная ипотека", ипотека с государственной поддержкой - сформировали стабильный объем спроса на современное и качественное жилье. "Для обеспечения образовавшегося спроса разработана программа "Дальневосточный квартал". Это уникальная мера поддержки для регионов Дальнего Востока, целью которой является не только наращивание объемов ввода жилья, но и снижение его стоимости", - приводятся его слова.

По нацпроекту "Жилье и городская среда" в 2021 году в Приморском крае необходимо сдать 825 тыс. кв. м жилья, а в 2022 году увеличить объем строительства до 1 млн кв. м.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.

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РоссияПриморский крайВосточный экономический форум
Восточный экономический форум
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