Приамурье предлагает передавать мелиоративные системы на баланс России для восстановления

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Власти в Амурской области предложили для эффективного восстановления мелиоративных систем и увеличения урожайности передавать эти системы на баланс России. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Амурской области Олег Турков на сессии, посвященной обсуждению проблемных вопросов развития агрокомплекса Дальнего Востока на Восточном экономическом форуме.

"Ключевая задача - это восстановление мелиоративных систем, которые были созданы еще в советское время <…>. И мы видим единственный выход из этого положения <...> - мелиоративные системы должны как объект находиться в собственности одного лица, в данном случае, мы считаем, <…> их на баланс должна принять Российская Федерация", - сказал Турков.

Он отметил, что в Амурской области работающие мелиорации были в советское время на площади 260 тыс. га. За 30 лет системы пришли в негодность на 80%, сейчас являются бесхозяйными. "Их необходимо реконструировать, ввести в оборот, и, понятно, на остальных землях, на которых работают наши аграрии, необходимо строить мелиоративные системы. Проблема в том, что действующий аграрий, который работает сегодня на мелиоративной системе бесхозяйной, для получения господдержки должен ее приобрести или взять в аренду, на это необходимо не менее двух лет", - сказал Турков.

При этом на существующих мелиоративных системах работают до 10 отдельных фермеров и предприятий, и только один-два из них готовы заниматься этим вопросом. По его словам, при принятии систем на федеральный баланс в лице Минсельхоза России они будут передаваться в региональные мелиоводхозы, и тогда мелиорация будет восстанавливаться или строиться по госзаданию. Турков уточнил, что мелиорация позволяет повышать урожайность в два и более раз от нынешних показателей, и такие примеры есть в Амурской области.

"Но есть еще одна проблема: на сегодня в введении нашего мелиоводхоза 70 тыс. га пахотных земель под мелиорациями находится, но в силу недостаточного финансирования за последние 10 лет восстановлено 25%. То есть, условно говоря, вопрос финансирования - мало передать, надо наполнить финансированием. <…> Это не только для Амурской области очень актуально, но для всех субъектов Дальневосточного федерального округа", - сказал Турков.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.