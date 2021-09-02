"Антрацитинвестпроект" планирует выйти на рынок добычи угля в Южной Якутии

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Компания "Антрацитинвестпроект" планирует войти в состав территории опережающего развития "Южная Якутия" и до конца года начать добычу угля на месторождении Сыллахское в Якутии. Об этом сообщил журналистам на полях Восточного экономического форума генеральный директор предприятия Петр Хаспеков.

"Наша компания начинает строить новый разрез на 6,5 млн [т в год] и будет входить в ТОР "Южная Якутия". Уголь пойдет как на внутренний [рынок], так и на экспорт", - сказал Хаспеков, уточнив, что планируется добыча энергетических и коксующихся углей.

Планируется создание порядка 1,5 тыс. новых рабочих мест в Якутии. "Начало добычи ожидается в конце 2021 года, на 6,5 млн т выйдем через 3,5 года. Будет построена обогатительная фабрика, уже построено 54 км дорог до БАМа", - добавил гендиректор.

Он уточнил, что в ближайшее время ожидается строительство линий ЛЭП, прибытие техники для строительных работ.

Как сообщается на сайте компании, "Антрацитинвестпроект" ведет разработку проекта освоения угольного месторождения Сыллахское, расположенного в Нерюнгринском районе Республики Саха (Якутия), на границе с Амурской областью. Объем балансовых запасов и прогнозных ресурсов угля особо ценных марок - более 700 млн т.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.