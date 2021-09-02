Газпромбанк планирует помочь Сахалину в реализации национальных и инвестиционных проектов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко 2 сентября на Восточном экономическом форуме подписал соглашение с Газпромбанком. Банк окажет региону помощь в реализации национальных и инвестиционных проектов, сообщили журналистам в пресс-службе островного правительства.

"На полях Восточного экономического форума во Владивостоке губернатор Валерий Лимаренко заключил соглашение, направленное на повышение качества жизни в Сахалинской области и развитие социально-экономического потенциала. <...> Соглашением предусмотрено участие Газпромбанка в реализации приоритетных национальных и инвестиционных проектов, кредитование субъектов экономики, в том числе на принципах государственно-частного партнерства", - рассказали в пресс-службе правительства области.

В рамках сотрудничества компания будет предоставлять банковские услуги с применением современных технологий и новых финансовых инструментов для жителей и предприятий Сахалинской области. В комплексе это положительно скажется на имидже и инвестиционной привлекательности региона, а также позволит создать дополнительные рабочие места, рассказали в пресс-службе.

По информации сахалинского правительства, островной регион уже сотрудничает с Газпромбанком по многим значимым проектам. Лимаренко рассчитывает, что с подписанием соглашения совместная работа выйдет на новый уровень. "Сахалинская область сегодня поступательно развивается и является одним из приоритетных регионов для Газпромбанка. Мы намерены активно работать над расширением своего присутствия здесь и благодарны руководству региона за поддержку и содействие в реализации самого широкого спектра проектов, нацеленных на дальнейшее развитие экономики и социальной инфраструктуры области", - приводит пресс-служба слова первого вице-президента Газпромбанка Романа Панова.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате. Главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.