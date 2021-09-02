Котяков: почти половина субъектов РФ немного не достигли уровня рынка труда до пандемии

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Более 40 регионов России чуть-чуть не достигли допандемийного уровня рынка труда. Однако в целом по РФ показатель перевыполнен, заявил в четверг журналистам министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"У нас из 85 субъектов РФ 44 уже превысили показатель либо находятся на уровне и в порядка 41 субъекте чуть-чуть не достигают или чуть ниже. Но в целом по РФ мы показатель уже перевыполнили", - сказал он в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

Ранее Котяков сообщил, что сейчас уровень безработицы в России составляет 4,5%, в прошлом же году показатели равнялись 4,6-4,7%.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.