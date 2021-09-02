Ростуризм ожидает восстановления турпотока иностранных туристов в 2023 году

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Въездной турпоток в РФ может восстановиться в 2023 году, при этом внутренний туризм может восстановиться до уровня 2019 года уже в этом году. Такую оценку журналистам озвучила глава Ростуризма Зарина Догузова в кулуарах ВЭФ-2021.

"Выйти на допандемийный оборот, я думаю, получится не раньше 2022-2023 года. Дай бог, в следующем году начнем более активно двигаться. Я думаю, реально это 2023 год. Сейчас пока наши усилия сосредоточены на внутреннем туризме, по которому темпы очень хорошо идут. Я думаю, к концу года мы на допандемийные показатели выйдем", - отметила она.

Глава Ростуризма напомнила, что туристы из 60 стран могут беспрепятственно въезжать в РФ при наличии ПЦР-теста, сделанного не менее чем за 72 часа до прибытия.

"Потихонечку поток начинает восстанавливаться. Проблема какая: не все страны создали комфортные условия для путешествий своих граждан. Во многих странах нужно по возвращении проводить недельный карантин. Ситуация не везде стабилизировалась. Конечно, если говорить про страны АТР, туристы пока боятся и пока еще не едут. Потихонечку немецкие туристы начинают возвращаться", - отметила она.

В начале августа исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе отмечала, что российские туроператоры не видят восстановления въездного турпотока, Россия принимает единичные группы иностранных туристов с Ближнего Востока и из Европы. Въездной туризм в РФ в 2020 году упал более чем на 93%. Так, с января по сентябрь иностранцы совершили 326,8 тыс. поездок по России против 5,1 млн в 2019 году, сообщала Ломидзе журналистам в декабре 2020 года.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.