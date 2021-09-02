В Москве экспорт детских товаров с начала года вырос в 1,5 раза

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Экспорт детских товаров из Москвы в первом полугодии 2021 года составил $34,72 млн, что в полтора раза больше по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Столичным компаниям - экспортерам детских товаров за последние несколько лет удалось значительно укрепить свои позиции на зарубежных рынках. В первом полугодии 2021 года объем экспорта достиг $34,72 млн и превысил не только аналогичный показатель прошлого года в полтора раза, но и объем экспорта детских товаров в первом полугодии 2019 года, когда он составил $28,53 млн. При этом столица прочно удерживает звание лидера в этом сегменте - доля Москвы в общероссийском экспорте детских товаров составила почти 37%", - приводятся слова заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Уточняется, что наибольший объем поставок в январе-июне 2021 года пришелся на игрушки: их экспорт достиг $24,71 млн. За такой же период прошлого года он составлял $16,12 млн. Оставшуюся долю в структуре экспорта делят между собой канцтовары и крупногабаритные товары, такие как кресла безопасности и ходунки. Несмотря на широкий ассортимент экспортируемой продукции, наибольшей популярностью у зарубежных потребителей пользуются готовые комплекты игрушек и наборы для конструирования.

Как отмечают в столичном центре поддержки и развития экспорта "Моспром", растет и география поставок. За первое полугодие 2020 года игрушки из Москвы отправили в 41 страну мира, в этом году - уже в 60. В тройке лидеров покупателей продукции - Казахстан, Беларусь и Бельгия. Бельгия впервые стала одним из ключевых импортеров данной категории товаров. По итогам первого полугодия 2021 года экспорт достиг $1,08 млн, при этом за весь 2020 год объем поставок насчитывал всего $70 тыс.

"Одно из приоритетных направлений развития экспорта - расширение присутствия на рынках стран дальнего зарубежья. Появление Бельгии в лидерах по импорту демонстрирует успехи московских экспортеров. Растет и экспорт детских товаров в Италию, который уже превысил годовые показатели прошлого года и составил $420 тыс. А поставки в Великобританию в январе-июне 2021 года также почти достигли объема всего прошлого года - $370 тыс.", - отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

В преддверии начала нового учебного года в центре поддержки и развития экспорта "Моспром" обращают особое внимание на экспорт канцелярских товаров: объем поставок этой продукции с начала года достиг $9,37 млн. Значительная доля товаров приходится на рынки стран ближнего зарубежья - Казахстана, Беларуси и Киргизии. Среди перспективных направлений для московских экспортеров детских товаров аналитики центра выделяют Катар и Кувейт. В этих странах наблюдается высокий среднегодовой темп роста численности населения возрастной группы до 14 лет и высокий уровень ВВП на душу населения.