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Банк БРИКС одобрил расширение состава членов за счет ОАЭ, Уругвая и Бангладеш

ШАНХАЙ, 2 сентября. /ТАСС/. Совет управляющих Нового банка развития (НБР) БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) одобрил включение в состав финансового учреждения новых членов, которыми станут ОАЭ, Уругвай и Бангладеш. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, размещенном в четверг на его официальном сайте.

"Совет управляющих НБР уполномочил банк провести официальные переговоры с потенциальными новыми странами-членами в конце 2020 года. После успешных переговоров НБР одобрил принятие Объединенных Арабских Эмиратов, Уругвая и Бангладеш в качестве первых новых стран - участниц банка", - говорится в сообщении.

Теги
БангладешОАЭУругвай
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