Ростуризм рассчитывает на возобновление чартерных маршрутов на курорты Египта

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Ростуризм рассчитывает на запуск чартерного авиасообщения с Египтом. Об этом журналистам сообщила глава ведомства Зарина Догузова в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Решение о возобновлении чартеров в Египет принимает оперативный штаб. Мы на каждом заседании вносим свои предложения по открытию тех или иных направлений и, конечно же, выступаем за открытие чартерного авиасообщения с Египтом. Рассчитываем, что постепенно и регулярные рейсы будут расширяться, и чартерное сообщение тоже будет возобновлено", - сказала она.

Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека. Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из террористических организаций. В 2018 г. после усиления мер безопасности в аэропорту Каира полеты из России в этот город возобновились. В апреле нынешнего года президенты РФ и Египта договорились о восстановлении авиасообщения между российскими городами и курортами на Красном море Хургадой и Шарм-эш-Шейхом. Перед этим аэропорты курортов Египта инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.

23 июля в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что авиасообщение с курортами Египта по маршрутам Москва - Хургада и Москва - Шарм-эш-Шейх будет возобновлено с 9 августа. Пока предусмотрено по пять рейсов в неделю на каждом направлении.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.