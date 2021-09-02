Минвостокразвития намерено увидеть дальневосточный город-миллионник через 10 лет

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Первый на Дальнем Востоке город-миллионник, который предложено развивать в составе Владивостока и прилегающей к нему агломерации, в Министерстве РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики рассчитывают увидеть через 10 лет. Об этом в четверг на полях Восточного экономического форума сообщил глава министерства Алексей Чекунков.

"Вполне мог быть город-спутник, находясь в непосредственной близости от аэропорта, 35 минут на машине до Владивостока. И в сочетании с созданием кольцевой автодороги - эти три элемента могут стать большим Владивостоком. И нам бы хотелось где-то на горизонте 10 лет увидеть эту агломерацию - первый миллионник на Дальнем Востоке. <...> Безусловно, Владивосток этого статуса полноценно заслуживает и должен стремиться", - сказал Чекунков.

Он отметил, что в агломерацию могут войти город Артем, который расположен в 40 километрах от Владивостока, а также застройки в рамках проекта "Дальневосточный квартал", на развитие которого уже есть предложения по строительству жилья на 50 тыс. жителей.

Владивосток - город и порт на Дальнем Востоке России, политический, культурный, научно-образовательный и экономический центр региона, административный центр Приморского края. Является одним из крупнейших морских портов Дальневосточного бассейна, главная база Тихоокеанского флота. Численность населения - 600,8 тыс. человек.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.