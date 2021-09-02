"Известия": ФАС разработает законопроект, уравнивающий качество товаров в РФ и за рубежом

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в феврале 2022 года внесет в правительство законопроект о поправках в закон о конкуренции, обозначающих новую форму недобросовестного соперничества. Речь идет о реализации в РФ и за рубежом товаров одного и того же бренда, но с разным составом, пишет газета "Известия" со ссылкой на проект дорожной карты ведомства.

В ФАС считают, что административная ответственность за подобное нарушение должна быть повышенной. Документ планируются сформировать совместно с Минэкономразвития, Минпромторгом и Роспотребнадзором. Ведомство также предлагает запретить реализацию без специальной пометки в РФ товаров, состав которых за рубежом другой. Производителей могут обязать указывать на этикетке, что продукт произведен для продажи в России, пишет издание.

Кроме того, регулятор планирует создать список товаров, качество которых регулярно будет сравниваться в РФ и за рубежом - это затронет как минимум продукты и бытовую химию. ФАС будет изучать отличия между товарами, а не соответствие продукции обязательным требованиям. Речь идет о замене натуральных ингредиентов искусственными, дорогих - дешевыми и так далее.

Как пояснили в ведомстве, потребитель при покупке товара руководствуется глобальной репутацией бренда. Однако преимущество его товаров необоснованно, если их качество не соответствует, например, европейским образцам.

Мнение представителей рынка

Производители РФ направили вице-премьеру Алексею Оверчуку письмо, в котором указали, что потребительские свойства товаров могут быть разными из-за различий законодательства ЕС и регулирования в ЕАЭС. Письмо от 26 августа подписали Ассоциация производителей фирменных торговых марок "Русбренд", Ассоциация производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены, Союз участников потребительского рынка, Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) и другие.

По мнению производителей, на качество товара может влиять локальное сырье. Предложения ФАС могут привести к тому, что продукты с пометкой "Сделано для продажи в России" будут восприниматься как товары с более низким качеством. В подавляющем большинстве случаев это не соответствует действительности, указывается в письме.

Представитель РАТЭК подчеркнул, что любые требования к продукции в РФ могут устанавливаться только техническими регламентами Евразийского союза. В свою очередь, исполнительный директор "Русбренда" Алексей Поповичев напомнил, что согласно исследованию Еврокомиссии по вопросу двойного качества более 30% товаров под одним брендом в ЕС имеют различия в рецептуре. Непонятно, с какими продуктами ФАС намерена сравнивать отечественные товары, указал он.

Ранее вице-премьер поручал ФАС и другим ведомствам подготовить механизмы, призванные уравнять качество поставляемых в Россию товаров с товарами этого же бренда.