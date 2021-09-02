Экспорт индийского сахара в Афганистан почти прекратился из-за ситуации в стране

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 сентября. /ТАСС/. Экспорт сахара из Индии в Афганистан практически прекращен, индийские поставщики отменяют заказы на поставку товара афганским клиентам из-за нестабильности в стране. Об этом сообщает в четверг газета Economy Times.

Как отмечает издание, Афганистан входит в тройку основных направлений индийского сахарного экспорта. Ежегодно туда экспортируется от 600 тыс. до 700 тыс. тонн этого продукта в так называемый сахарный сезон, который длится с октября по сентябрь. Порядка 650 тыс. тонн сахара уже поставлено в сезоне 2020-21 гг., завершившемся в этом месяце, но теперь перспективы поставок остаются неясными.

"Наш экспорт сахара в Афганистан пострадал из-за сложившейся там ситуации. Некоторые заказы уже были отменены", - цитирует газета слова руководящего сотрудника министерства по делам потребителей, продовольствия и общественного распределения Индии Субода Кумара Сингха. Однако Сингх отметил, что все же рассчитывает на то, что экспорт сахара в Афганистан может возобновиться, если ситуация в этой стране нормализуется.

Индия, второй по величине производитель сахара в мире после Бразилии. Производство сахара в Индии оценивается в 31 млн тонн в текущем сезоне 2020-21 гг., указывает газета.

Соединенные Штаты 30 августа завершили военную миссию в Афганистане. О решении свернуть операцию в этой стране, начатую в октябре 2001 года и ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории, президент США Джо Байден объявил 14 апреля. После этого сторонники движения "Талибан" (запрещено в РФ) значительно нарастили темпы наступления и 15 августа без боя установили полный контроль над афганской столицей. Талибы заявили о своей полной победе в Афганистане.