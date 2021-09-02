Филиппины предложили создать комитет РФ-АСЕАН по сотрудничеству в культуре и бизнесе

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Председатель Филиппино-российской бизнес-ассамблеи Арми Лопез Гарсия предложила создать комитет по сотрудничеству между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в области культуры, туризма, развития бизнеса и инвестиций. Об этом она заявила по видеосвязи в четверг во время бизнес-диалога "Россия - АСЕАН" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Филиппины и наши соседние страны АСЕАН с нетерпением ждут возможность дальнейшего сотрудничества с Россией, - отметила она. - Необходимо очень осторожно и внимательно выбрать области для оптимизации взаимных выгод, чтобы обеспечить благосостояние региона". "Я предлагаю, чтобы совет Россия - АСЕАН организовал рабочий комитет, который бы создал дорожную карту сотрудничества, покрывающую культуру, туризм, развитие бизнеса, инвестиции между РФ и регионом АСЕАН и подготовиться к новому рывку в нормализовавшихся условиях".

По мнению Арми Лопез Гарсии, диалог Россия - АСЕАН очень важен. "Я рада, что в год тридцатого юбилея российско-асеанского партнерства мы делали упор на инновации и это то, что соединяет наши экономики". "Мы работаем над наиболее эффективным использованием природных ресурсов, и разумеется мы должны использовать науку, технологию и инновации для всеобщего блага", - уверена она.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.