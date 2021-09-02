Чекунков считает, что "Дальневосточные кварталы" нужно застраивать малоэтажными домами

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Министр РФ по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков предлагает "Дальневосточные кварталы" застраивать малоэтажными домами, для этого в регионах достаточно территории. Об этом он сказал в четверг в рамках Восточного экономического форума.

Результатом реализации программы "Дальневосточный квартал" станет создание в городах ДФО новых комфортных жилых кварталов. На проекты комплексной застройки, соответствующие критериям программы, предлагают распространить льготы для резидентов территорий опережающего развития. Программу планируется развернуть по всему Дальнему Востоку, что позволит выполнить поручение президента России Владимира Путина и к 2024 году возвести 3,3 млн кв. м жилья.

"Дальний Восток, наша Арктика представляют огромные перспективы по созданию по-настоящему нового качества жизни в городах, но здесь не должно быть муравейников. <...> У нас нет такой проблемы, что нет земли. Действительно, свечки на сопках Владивостока - это неправильно, мы портим облик города, мы усугубляем проблему транспортной загруженности города, как пример. Мы должны учиться развиваться вширь", - сказал Чекунков.

Он отметил, что проблема отсутствия земли существует на уровне бизнеса, в частности, в необходимой площади для развития комплексной застройки. Для этого Минвостокразвития совместно с главами дальневосточных регионов разрабатывают прозрачный портфель предложений для застройщиков. "Чтобы в одном месте было понятно, как на альманахе - где есть какие земельные участки под комплексную застройку", - отметил Чекунков.

Кроме того, ведомство прорабатывает вопросы сотрудничества с Министерством строительства России в части разработки стандарта строительства жилья. "Я знаю, уже занимаемся этой работой, и обсуждали с Иреком Энваровичем [Файзуллиным - министром строительства и ЖКХ] и его командой, Никита Евгеньевич [Стасишин] активнейшим образом участвует [в обсуждениях], [работаем] с Виталием Леонтьевичем [Мутко - гендиректором ДОМ.РФ] и его командой над тем, чтобы у нас был разумный, современный, комфортабельный стандарт строительства жилья", - сказал Чекунков.

Одно из предложений Минвостокразвития для строительства жилых комплексов использовать земли в составе территорий опережающего развития (ТОР), на которых действует преференциальный режим. "В соответствии с этим законодательством у нас довольно широкие полномочия по формированию участков, по подведению инфраструктуры к этим участкам, по предоставлению льгот тем, кто на них работает, <...> оцениваем инфраструктуру, сколько к таким участкам нужно, принимаем стандарт, основанный, в первую очередь, на стандарте комплексной застройки территории, но с возможной адаптацией на конкретные условия, в части, этажности, слаженности парковыми зонами, парковочными местами. Накрываем эти участки режимом ТОР и предоставляем застройщикам прозрачные механизмы, предложения", - заключил Чекунков.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.