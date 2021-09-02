ВТБ поддержит развитие внутреннего туризма на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Банк ВТБ намерен наращивать кредитный портфель в туристической отрасли Дальнего Востока. Соглашение о поддержке внутреннего туризма в регионе заключили представители банка и Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, сообщает пресс-служба банка.

"С ростом внутреннего туризма у регионов России появилась повышенная потребность в туристической и городской инфраструктуре. Для решения таких задач необходимы совместные усилия государства и бизнеса, а также эффективные механизмы банковского финансирования. Дальний Восток обладает большим потенциалом для развития туристической отрасли. Соглашение с Минвостокразвития отвечает не только интересам бизнеса региона, но и его жителей. Нам важно, что для них с развитием инфраструктуры будут создаваться рабочие места, дополнительный стимул получит экономика регионов", приводятся в сообщении слова заместителя президента - председателя правления ВТБ Дениса Бортникова.

Он уточнил, что ВТБ и министерство планируют совместно вести разработку и реализацию программ, направленных на поддержку проектов среднего и малого бизнеса в сфере туризма. В настоящее время при участии финансирования банка на Дальнем Востоке уже запущены и планируются к реализации проекты на сумму более 20 млрд рублей.

"Дальний Восток обладает колоссальным потенциалом для развития внутреннего туризма. Наращивание туристического потенциала окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие региона, сможет развиваться малый и средний бизнес, появится новая инфраструктура. И наша главная задача - найти возможности для повышения туристической привлекательности Дальнего Востока. Мы со своей стороны окажем всестороннюю поддержку этим проектам", добавил статс-секретарь заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Волков, чьи слова приводятся в сообщении.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.