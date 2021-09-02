Катырин сообщил об успехе первого этапа "регуляторной гильотины" для бизнеса

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Первый этап реализации "регуляторной гильотины", который в том числе заключался в отмене избыточных требований для бизнеса, прошел успешно, сообщил в четверг в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

"То, что сделали, я считаю - революция. Подходов к этому снаряду на моей памяти было около пяти. Это первый, который успешно прошел, пусть и стартовый этап. Тысячи документов [с обязательными требованиями для бизнеса] отменены, причем, не только советских нормативных актов", - сказал он.

Катырин отметил, что рабочие группы, в которые входят и представители бизнеса, продолжают действовать. "Работа идет непрерывно, пусть и не очень активно освещается. Там следующие пласты пошли. Например, у нас прежде не затрагивался пласт норм прямого действия, которые прописаны в законах. <...> Есть нормы, прописанные как обязательные требования, в части порядка получения разрешительных документов. К этому подобрались, начинают изучать тему. Поэтому это такой многослойный пирог", - отметил глава ТПП.

С 1 января 2021 года в России заработала "регуляторная гильотина" - реформа контрольно-надзорной деятельности. К настоящему времени проведена инвентаризация всех действующих и обязательных требований для бизнеса, чтобы понять, соответствуют ли они современным реалиям. При этом несоответствующие отменялись или изменялись. Как сообщал вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, 33% обязательных требований, которые бизнес должен был выполнять, отменены как избыточные, либо дублирующие, это порядка 11,8 тыс. нормативно-правовых актов, в которых более 8,8 тыс. документов времен СССР. Вице-премьер пояснял, что оставшиеся две трети обязательных требований "были полностью инвентаризированы и актуализированы, эта работа была проведена совместно с бизнесом".

Кроме того, в рамках реформы с июля вступили в силу ключевые положения закона о госконтроле. В нем, в частности, устанавливаются такие принципы, как приоритет профилактики нарушений, применение риск-ориентированных подходов, недопущение необоснованного ограничения прав контролируемых лиц. Также для 62 видов госконтроля начала действовать процедура обязательного досудебного обжалования решений надзорных органов.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.