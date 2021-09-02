Россельхозбанк поддержит реализацию инвестпроектов на 9 млрд рублей в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 2 сентября. /ТАСС/. Россельхозбанк поддержит реализацию инвестиционных проектов на общую сумму более 9 млрд рублей в Кемеровской области. Соответствующее соглашение на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в четверг подписали губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и председатель правления банка Борис Листов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Динамичное развитие Кузбасса было бы невозможно без инвестиций. Важна поддержка сельскохозяйственного сектора, это позволит активнее развивать неугольный сектор экономики. В целом размер инвестиций по заключенному сегодня соглашению превысит 9 млрд рублей. К примеру, реализация инвестиционных проектов по строительству пяти животноводческих комплексов на 1,2 тыс. голов скота каждый до 2025 года предполагает вложение 6,5 миллиарда", - приводит пресс-служба слова Цивилева.

Также до 2025 года к реализации запланированы инвестпроекты, направленные на использование свободных пахотных земель сельскохозяйственного назначения, инвестиции в них оцениваются в размере около 2,4 млрд рублей. Кроме того, в рамках соглашения предполагается реализация пилотных проектов по комплексной застройке сельских территорий в Новокузнецком районе, Гурьевском и Ленинск-Кузнецком муниципальных округах. При участии Россельхозбанка до 2023 года будет реализован проект по строительству элеватора в Промышленновском районе Кузбасса стоимостью около 500 млн рублей.

Власти Кузбасса и Россельхозбанк также будут совместно работать над повышением инвестиционной активности бизнеса в сфере промышленного производства, в том числе в рамках организации индустриальных и технологических парков, создания ТОР, государственных программ развития инфраструктуры моногородов.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.