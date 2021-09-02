ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Минсельхоз в 2021 году направил за рубеж 14 сельхозатташе, до конца года направит еще столько же. Об этом в ходе сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил заместитель министра сельского хозяйства России Сергей Левин.

"Мы реализуем большой комплекс нефинансовых мер. В первую очередь, имею в виду формирование Центра компетенций, по сути, института поддержки и продвижения в лице "Агроэкспорта" в Минсельхозе и направление сельхозатташе в 50 стран мира. Уже 14 мы направили , до конца года направим еще примерно столько же. Всего их будет 52 человека в 40 странах", - сказал он.

Левин отметил, что таким образом создается полноценный мирового уровня институт поддержки и продвижения российской продукции. "Все это будет способствовать развитию потенциала не только Дальнего Востока, но и всей страны в целом", - заключил он.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.