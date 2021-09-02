"Норникель" внедрил цифровую платформу "Город онлайн" в пяти городах

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Компания "Единство", дочерняя структура "Норникеля", распространила на пять городов цифровую платформу "Город онлайн", объединяющую городские сервисы. Об этом в четверг сказала гендиректор "Единство" Татьяна Мохова на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ).

Проект был запущен в Норильске, Дудинке, Мончегорске, Мурманске и Красноярске. Площадка объединяет десятки городских сервисов: от оплаты услуги ЖКХ, штрафов, госпошлин, до консультации врачей и аренды детских колясок.

"Единое городское цифровое пространство, такой смысл нашего проекта, для всех аудиторий города: населения, властей, бизнеса <...> [Сегодня платформа] доступна в пяти городах нашего присутствия, мы планируем эту платформу тиражировать. На текущий проект на платформе около 30 программных сервисов", - сказала Мохова.

Платформа уже имеет более 500 тыс. уникальных пользователей. Мохова подчеркнула, что компания пошла по пути привлечения в "Город онлайн" уже существующих сервисов, а не на разработку новых с нуля. Изначально был выбран подход начинать с легких программных сервисов для жителей с постепенным переходом в более тяжелые инфраструктурные.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.