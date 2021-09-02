Филиппины готовы работать с РФ по энергетике и развивать туризм для привлечения инвестиций

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Филиппины рассчитывают работать с Россией над возобновляемыми и традиционными источниками энергии, а также развивать туризм для привлечения инвестиций. Об этом в четверг председатель Филиппино-российской бизнес-ассамблеи Арми Лопез Гарсия заявила по видеосвязи во время бизнес-диалога "Россия - АСЕАН" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Другая точка сотрудничества и инвестиций - это энергетика, - отметила она. - Филиппинам нужна модернизация инфраструктуры энергетики, и мы надеемся работать вместе с Россией над возобновляемыми и традиционными источниками энергии". "В России имеется ядерная энергетика и мы хотим воспользоваться этим, [поскольку] это сделает нас более независимыми. Возможности РФ в области ядерной энергетики делают ее идеальными для партнерства, сейчас уже имеется юридическая база для сотрудничества в этой области", - добавила председатель Филиппино-российской бизнес-ассамблеи.

Барьеры и туризм

Говоря о барьерах, которые не дают сотрудничать двум странам в этой области, она сказала, что они аналогичным тем, что и обнаруженные при работе над соглашением о всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП). "Это информация и наследие прошлого. Когда мы пойдем вперед в этой области, мы надеемся, что создадим культурное сообщество, которое сделает Филиппины и Россию партнерами во всех сферах", - уверена Арми Лопез Гарсия.

По ее словам Филиппины очень сильно зависят от туризма. "До пандемии 2019 года у нас наблюдался рост [числа] туристов из стран Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и из России, - продолжила она. - Мы хотим облегчить ведение туристической деятельности, организуя семинары по русскому языку среди гостиничного бизнеса и туристических организаций". Вместе с тем она рассказала о проведении различных культурных мероприятиях и показах российских фильмов, которые сближают сообщества. "Мне бы хотелось, чтобы туризм, путешествия и культурные знакомства облегчали ведение бизнеса и привлекали инвестиции", - сказала Арми Лопез Гарсия.

Она отметила, что рост числа российских туристов на Филиппинах доказывает, что план правительства республики работал. В 2019 году Филиппины посетили более 8,26 млн туристов, среди которых 36,1 тыс. из России. Рост числа российских путешественников по сравнению с 2018 годом составил 20%.

"Я могу сказать, что необходимо учитывать важность туризма и культуры, поскольку это помогает развивать бизнес и инвестиции", - добавила она. "Переход от путешествий и туризма к бизнес сотрудничеству - это очень желательный вариант. Вопрос состоит в том, как сломать культурные барьеры", - сказала председатель.

Торговля и кибербезопасность

"Объем торговли, относительно потенциала, остается относительно небольшим, - сообщила она, не уточнив текущие показатели. - Пандемия несомненно повлияла и повредила туризму и бизнес-путешествиям, но я надеюсь, что вместе мы можем безопасно развивать наше сотрудничество и найти способ совершенствования туризма, даже несмотря на текущие ограничения". "Я считаю, что снижение [уровня] туризма и рецессия в региональной экономике могут быть преодолены с помощью биотехнологий, медицинских исследований и фармацевтики, так чтобы люди могли путешествовать более безопасно и работать в безопасном окружении. Даже до пандемии мы хотели усилить научно-технический обмен", - напомнила Арми Лопез Гарсия.

Она рассказала, что Филиппины принимали несколько российских научных делегаций. "Мы привлекли туда компании в области биотехнологий, эти фирмы имели возможность представить свои концепции и последние изобретения нашему правительство, чтобы запустить технологическое сотрудничество", - отметила председатель Филиппино-российской бизнес-ассамблеи.

Говоря о кибербезопасности, она сказала, что Филиппины уже начали сотрудничество с Россией в этой сфере. "Лаборатория Касперского" и другие IT-компании работают в наших муниципалитетах над различными цифровыми услугами, включая налоговые декларации, регистрацию автомобилей и паспорта", - пояснила она.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.