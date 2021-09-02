Минэнерго больше не видит необходимости в запрете экспорта бензина

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ перестало рассматривать запрет экспорта бензина как одну из вероятных мер стабилизации рынка бензина России. Поставки топлива на внутренний рынок превысили уровни 2020 и 2019 годов, сказал министр энергетики России Николай Шульгинов в интервью телеканалу "Россия-24" на полях Восточного экономического форума.

"Мы считаем, что на сегодняшний день такой острой необходимости не существует, но мы продолжаем контролировать ситуацию", - сказал он.

Шульгинов отметил, что Минэнерго держит ситуацию на рынке бензина под контролем, чтобы рост стоимости был в пределах инфляции. "Сегодня мы видим, что спрос удовлетворен. Поставки бензина и Аи-92, и Аи-95 на рынок больше, чем в 2020 и в 2019 годах. Цены - наша задача удерживать их в районе инфляции", - добавил министр.

Вице-премьер России Александр Новак 1 сентября говорил, что правительство не видит никаких рисков сильного повышения цен на бензин этой осенью и отмечает тенденцию к восстановлению рынка. Меры по наполнению рынка бензина способствовали падению ажиотажа на бирже и корректировке цен, отмечал он.

По словам Новака, это произошло благодаря, в том числе рекомендации правительства для компаний направить дополнительные объемы бензина на рынок России как из экспорта, так и из запасов.

Россия практически до нуля сократила экспорт бензина без введения каких-либо запретов для компаний, которые обсуждались ранее, говорил вице-премьер и подчеркивал, что основной экспортер бензина в РФ - "Сургутнефтегаз" - перенаправил практически весь объем бензина на российский рынок.