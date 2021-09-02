Мишустин: РФ нужно ускоренное социально-экономическое и научно-технологическое развитие

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что России необходимо ускоренное социально-экономическое и научно-технологическое развитие, на реализации этих целей сейчас сосредоточено правительство.

"России нужно ускоренное социально-экономическое и научно-технологическое развитие, и мы находимся на переднем крае решения многих задач. Президент России и люди ждут от нас прорывных качественных изменений во всех ключевых сферах нашей жизни", - сказал Мишустин, начиная свою лекцию в формате открытого урока в рамках просветительского марафона "Новое знание" в четверг.

Премьер напомнил, что весной уже участвовал в работе марафона и говорил тогда о важности фундаментальных знаний. На сей раз он решил затронуть вопрос современных трендов, влияющих на будущее, и поговорить о вызовах, стоящих перед Россией. Мишустин напомнил, что это: сохранение численности населения, здоровье и благополучие людей, гарантии достойного эффективного труда и успешного предпринимательства, возможности для самореализации и развития талантов, цифровая трансформация и комфортная и безопасная среда для жизни. Он также подчеркнул, что эти цели во многом перекликаются с целями устойчивого развития ООН.

"Многие правительства взяли Ооновские положения и превратили их в ориентиры для своей работы. Российские национальные цели развития учитывают специфику развития нашей страны, направлены они на решение вопросов, которые особенно важны для наших людей, и за каждой целью стоят конкретные прозрачные показатели, их много, над достижением которых мы [правительство] сейчас работаем", - отметил премьер, добавив, что есть также и общественно значимые результаты этой работы под каждую национальную цель, которые должны быть достигнуты.

По его мнению, решению поставленных задач может помочь ускоренное проникновение передовых технологий и расширение цифровых практик, а также вытекающая из этого трансформация рынка труда.