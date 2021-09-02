Частные инвестиции в российский туризм до 2024 года составят более 600 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Ростуризм планирует привлечь до 2024 года в отрасль туризма в рамках нацпроекта более 600 млрд рублей частных инвестиций. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова, выступая на ВЭФ-2021.

"199 млрд рублей у нас заложено в нацпроекте до 2024 года. На эти деньги мы должны будем привлечь больше 600 млрд частных инвестиций", - сказала она, напомнив, что Ростуризм разработал новый финансовый инструмент - субсидирование процентной ставки для инвесторов [заложено в бюджете 19 млрд рублей до 2024 года], который позволит привлечь 285 млрд руб. частных средств.

В России разрабатывается национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства". Презентация нацпроекта прошла в конце апреля этого года. Он состоит из трех федеральных проектов: "Развитие туристской инфраструктуры", "Повышение доступности туристских услуг", "Совершенствование управления в сфере туризма". Документ направлен на комплексное развитие туристической отрасли страны. На реализацию нацпроекта до 2030 г. из бюджета РФ планируется направить 529 млрд руб., еще 72 млрд руб. - из региональных средств. Согласно нацпроекту, к 2030 году "Туризм.РФ" привлечет в туризм 1,7 трлн руб. частных инвестиций.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.