Минфин сохранил оценку затрат на программу льготной ипотеки под 7% в 89 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Минфин сохранил оценку затрат бюджета РФ на программу льготной ипотеки под 7% (до 3 млн рублей) в 89 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Восточного экономического форума.

"Нет, оценка не изменилась. Мы дополнительных денег на 2022 год не запрашиваем. В дальнейшем все, конечно, будет зависеть от динамики ставки Центрального банка. Потому что от них зависит не только сам размер субсидий, которые выплачиваются, но также и популярность этой программы. <…> Если ставка ЦБ будет меняться не так как мы ожидаем, то тогда мы будем корректировать", - сказал он.

Затраты бюджета РФ на продление программы льготной ипотеки в ближайшие три года оценивались Минфином в 89 млрд рублей.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.