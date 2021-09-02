Мишустин заявил, что цифровая трансформация ведет к экономике совместного потребления

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Цифровая трансформация, происходящая сейчас в мире, приводит к значительным изменениям в экономике, идет процесс перехода от экономики совместного производства к экономике совместного потребления. Об этом в четверг заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который выступил с лекцией на просветительском марафоне "Новое знание".

"Человечество сейчас находится на очень важном этапе своего развития, некоторые считают, что эти изменения сопоставимы с изобретениями новой формы общения, кто-то это называет цифровой трансформацией, другие - четвертой промышленной революцией", - констатировал председатель правительства. По его мнению, "суть цифровой трансформации в том, что появляются новые формы создания добавленной стоимости, использования данных для принятия решений, при этом из экономики исчезают многие привычные процессы, товары замещаются виртуальными услугами, возрастает значение нематериальных активов".

"У людей даже с небольшим капиталом появляется возможность создавать новую стоимость и быстро наращивать капитализацию своих идей", - подчеркнул глава кабинета министров. Для примера он привел различные платформы, которые "ускоряют все процессы, напрямую без посредников соединяют заказчика с производителем товаров и услуг, объединяют данные, создают основу экономики так называемого совместного потребления". Он указал, что "совместное потребление позволяет существенно сократить расходы и само потребление так, что добавленной стоимостью будут являться результаты оптимизации".

Мишустин отметил, что компании, работающие на основе компьютерных платформ, сейчас капитализированы за счет оптимизации и использования искусственного интеллекта, а вокруг них формируются целые экосистемы сервисов. "Цифровая трансформация здесь подразумевает такое преобразование способов взаимодействия людей, машин, предприятий, государства, которое на основе анализа данных приводит к существенным изменениям в поведении людей, бизнес-процессах и перемещению стоимости в экономике", - заметил Мишустин. По его словам, "этапы цифровой трансформации включают организацию сбора, хранения, передачу данных, обмен данными между людьми и устройствами, принятие решения".

Роль пользователя становится ключевой

"К началу XXI века неотъемлемой частью экономики стали сложные международные цепочки создания добавленной стоимости, в современном мире производство всего - от обуви до смартфонов, самолетов, спутников - (это) является результатом совместных усилий многих стран, это была экономика совместного производства, а теперь идет переход к экономике совместного потребления", - считает председатель правительства. Он добавил, что в такой экономике "роль пользователя становится ключевой". "Это новый язык общения компаний и клиентов, современный потребитель - это тот, кто предоставляет доступ к своим персональным данным, требует в ответ эффективное решение либо рекомендацию, как поменять свое поведение", - полагает глава кабинета министров.

На его взгляд, "данные из части информационной системы превратились в актив, который обладает постоянно увеличивающейся стоимостью". "Некоторые сравнивают их с новой нефтью XXI века. Не совсем это верно: в отличие от нефти, рост объема данных приводит к увеличению их стоимости, ценность данных зависит от того, насколько точно они позволяют описать интересы и желания каждого конкретного человека", - подчеркнул Мишустин. По его оценке, "именно на этом строятся наиболее успешные цифровые решения, двадцатка самых успешных капитализированных компаний в мире используют эти цифровые платформы и данные.