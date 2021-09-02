ЦБ во II квартале инициировал блокировку около 12 тыс. телефонных номеров мошенников

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Банк России во втором квартале 2021 г. инициировал блокировку около 12 тыс. телефонных номеров мошенников. Это более чем в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

"Банк России проводит активную работу по выявлению мошеннических телефонных номеров. Так, во II квартале 2021 г. регулятор инициировал блокировку порядка 12 тыс. таких номеров, что более чем в два раза превышает аналогичный показатель прошлого года", - отмечается в сообщении.