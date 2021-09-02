"Опора России" создаст новое направление по развитию креативной экономики

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. "Опора России" в сентябре 2021 года создаст новый комитет по развитию креативной экономики, сообщил в четверг в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) президент бизнес-объединения Александр Калинин.

"Мы собираемся создать комитет по развитию креативной экономики 17 сентября этого года. Сейчас подыскиваем кандидатуру, кто может возглавить это направление, но, естественно, человека из креативного бизнеса. То есть продюсеры, дизайнеры, различного рода бизнес, связанный с шоуменством, - проведением шоу. Ищем сейчас такого человека, я надеюсь, что 17 сентября мы создадим [комитет]", - сказал он.

Как отметил Калинин, также "Опора России" проведет в октябре в Ханты-Мансийске съезд лидеров, посвященный креативной экономике и социальному предпринимательству.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.