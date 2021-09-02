Песков заявил, что Кремль мониторит публикации в Telegram-каналах

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Кремль отслеживает публикации в телеграм-каналах, которые получили большое распространение в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы в ходе марафона "Новое знание" на полях Восточного экономического форума.

"Мы, конечно, мониторим телеграм-каналы, это стало неотъемлемой частью всего нашего информационного пространства", - сказал Песков.

Он назвал популярность каналов в мессенджере Telegram "российским феноменом", отметив, что в англоязычном сегменте интернета этот формат не получил "такого информационного значения, как в России". "Это очень важный сегмент, конечно, мы смотрим", - добавил представитель Кремля.