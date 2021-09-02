Глава АКИТ: претензии зарубежных платежных систем к Wildberries выглядят как сговор

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Претензии иностранных платежных систем к российской онлайн-площадке Wildberries, объявившей о снижении цен на товары при оплате с помощью российских платежных систем "Мир", СБП и SberPay, можно расценивать как координацию действий. Об этом ТАСС сообщил глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

"Такая практика есть и в других странах - когда вы покупаете товар, вы выбираете наиболее выгодный для вас способ оплаты. В Европе, насколько нам известно, Mastercard и Visa не выступают против этого, при том, что их комиссии там законодательно зафиксированы. Поэтому заявления зарубежных платежных систем в отношении одного участника рынка выглядят то ли как координация, то ли как согласованные действия", - считает он.

С 16 августа Wildberries снизил цены на товары с учетом тарифов платежных систем, которые раньше учитывались в стоимости товаров, и предложил покупателям "самим выбирать, какой платежной системой им удобнее и выгоднее пользоваться". Такое решение раскритиковали Visa и Mastercard. Соколов отметил, что Wildberries воспользовался своим "безусловным правом", когда раскрыл тарифы эквайринга для своих клиентов. "Установление такой скидки - это безусловное право магазина. Законодательство и отраслевое сообщество здесь во взглядах едины", - подчеркнул Соколов.

Тарифы за эквайринг

Переговоры с международными платежными системами ведутся уже несколько лет, поскольку высокие тарифы за эквайринг беспокоят всех участников рынка, в том числе игроков e-commerce, отметил глава АКИТ. Тарифы же российских платежных систем значительно ниже, чем у Visa и Mastercard. Расходы на эквайринг занимают, отметил глава АКИТ, третью строчку среди самых затратных статей. "Учитывая, что доля безналичных платежей в этой отрасли уже больше 80%, а на ряде площадок стремится к 100%, речь идет о колоссальных суммах. <..> У национальных платежных систем лояльная тарифная политика: размер комиссии, например, при оплате картой "Мир" - 0,8%, у СБП - 0,4-0,7%. В то же время мы видим постоянное увеличение интерчейнджа международных платежных систем: последнее повышение было в апреле этого года на 30-50%. Учитывая непоколебимость иностранных платежных систем в тарифной политике в отношении ретейла, а также быстрый рост объемов интернет-продаж, компании стали сами искать выход из ситуации и усиливать конкуренцию рыночным способом, стремясь сократить свои издержки на эквайринг", - пояснил эксперт.

"Вполне возможно, что такое адекватное рыночное решение - дать клиентам возможность выбрать наиболее выгодный способ расчета и, в конечном счете, купить товар по выгодной цене - усилит конкуренцию на платежном рынке и приведет к выравниванию размера комиссии", - заключил Соколов.

Ранее в Wildberries отмечали, что в целом за вторую половину августа объемы платежей по карте "Мир" выросли на 62%, через SberPay - в 5,4 раза, через "Систему быстрых платежей" - в 2,8 раза. В компании ожидают, что уже этой осенью SberPay займет второе место по объемам платежей после "Мира", а СБП - третье.