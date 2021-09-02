Мишустин считает, что первыми будут исчезать профессии, связанные с монотонным трудом

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что в первую очередь в современном мире могут исчезнуть профессии, связанные с выполнением монотонного рутинного труда, которые будет вытеснять искусственный интеллект. Такую точку зрения он выразил, выступая в четверг с лекцией в формате открытого урока в рамках просветительского марафона "Новое знание".

"Очень многое начинает заменять искусственный интеллект. Сегодня благодаря большим данным и искусственному интеллекту машины начинают выполнять работу, которая ранее требовала умственной деятельности. Мы видим, что в первую очередь исчезают профессии и рабочие места, связанные с выполнением монотонного, рутинного, однообразного труда. Повторяющиеся операции, работы, которые поддаются алгоритмизации и формализации", - перечислил Мишустин и порекомендовал слушателям почитать работы немецкого экономиста Клауса Шваба про то, какие профессии в перспективе утратят востребованность и исчезнут.

Роль искусственного интеллекта

При этом глава правительства не считает, что развитие искусственного интеллекта приведет к снижению интеллектуального уровня некоторой части населения. "Цифровые системы, искусственный интеллект, наоборот, сделают доступными для людей большое количество готовых решений, и то, на что мы раньше тратили недели, месяцы, будет решаться быстрее или вообще без нашего непосредственного участия. Это высвободит время для того, чтобы мы с вами совершенствовались, приобретали новые знания, создавали новые товары, улучшали уровень жизни", - убежден премьер.

Он процитировал в связи с этим ученого Константина Циолковского, который говорил, что новые идеи надо поддерживать. "Немногие имеют такую смелость, но это очень драгоценное свойство людей", - резюмировал Мишустин.