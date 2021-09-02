Путин ознакомился с результатами развития ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума ознакомился с результатами развития Дальнего Востока. Итоги этой работы ему представили в формате специальной интерактивной презентации.

Помимо этого по видеосвязи с главой государства пообщались резиденты территорий опережающего развития, готовые к запуску своих производств.

К данному моменту на Дальнем Востоке создано уже 22 ТОР. Это территории с особым режимом ведения предпринимательской деятельности. Они позволяют инвесторам получать налоговые льготы, проходить административные процедуры в упрощенном порядке, пользоваться другими преференциями.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.